Motor Lublin pokonał Cracovię 2:1 w meczu 13. kolejki polskiej PKO BP Ekstraklasy, który odbył się 30 października w Krakowie. Gospodarze otworzyli wynik, jednak goście jeszcze przed przerwą zdobyli dwie bramki i utrzymali przewagę. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Trzy gole w pierwszej połowie

Cracovia objęła prowadzenie w 13. minucie: po próbie wybicia piłki przez rywala Aydin Hasić oddał strzał, po którym piłka odbiła się od murawy, trafiła w słupek i wpadła do bramki Gaspera Tratnika.

Motor wyrównał w 23. minucie. Po dośrodkowaniu Fábio Ronaldo z rzutu rożnego w polu karnym gospodarzy doszło do walki o piłkę, a Tin Plavotić zdobył swoją pierwszą bramkę dla lubelskiego klubu. W 40. minucie goście objęli prowadzenie: Rony Lopes wykończył akcję po podaniu M'Baye Ndiaye.

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Próby Cracovii po przerwie

W drugiej połowie Cracovia atakowała aktywniej, ale nie zdołała wyrównać. W 55. minucie Hasić nie trafił w światło bramki po podaniu Vincenta Burelle'a. Później Martin Minchev trafił w słupek strzałem z około 15 metrów, a w 71. minucie Tratnik obronił mocne uderzenie Hasicia.

Motor również miał okazje, by powiększyć przewagę: Karol Czubak kilkakrotnie oddawał strzały, jednak bramkarz Cracovii Sebastian Madejski nie dał się pokonać. W doliczonym czasie gry zawodnicy obu drużyn wdali się w scysję po sytuacji z udziałem Gustava Henrikssona i Tratnika, lecz wynik się nie zmienił.

Zmiany w klubie gospodarzy

Mecz odbył się w dniu, w którym Murat Çolak opuścił stanowisko prezesa Cracovii po trzech i pół miesiąca pracy. Według statystyk spotkania gospodarze dłużej posiadali piłkę — 51% do 49% — jednak Motor oddał więcej strzałów celnych, osiem do sześciu.

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