W Hiszpanii trener Barcelony Hansi Flick oświadczył, że skrzydłowy Lamine Yamal dobrze zareagował na rozczarowanie po głosowaniu na Złotą Piłkę. 19-letni piłkarz zajął trzecie miejsce w plebiscycie na najlepszego zawodnika świata, ustępując Harry’emu Kane’owi i Kylianowi Mbappe.

Reakcja Yamala

Jak informuje Al Jazeera, nagrodę zdobył Kane. Flick zaznaczył, że angielski napastnik zasłużył na wyróżnienie, ale jednocześnie wysoko ocenił poziom Yamala.

„Harry Kane na to zasłużył, ale już wiecie, co myślę o Laminie. Ma poziom niezbędny, by wygrać tę nagrodę” — powiedział trener przed domowym meczem lidera La Liga z Alaves.

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Według Flicka Yamal po ceremonii był skupiony na treningach. „Jestem bardzo dumny z Lamine’a. Zareagował bardzo dobrze i był bardzo skupiony na treningach. Tak należy odpowiadać. Jego mentalność jest bardzo pomocna dla zespołu” — dodał szkoleniowiec.

Mecz z Alaves

W sobotę Barcelona podejmie Alaves po dwóch porażkach. Katalońska drużyna wygrała pierwszych 11 meczów we wszystkich rozgrywkach, jednak później przegrała 2:4 z PSG w Lidze Mistrzów, a także uległa Realowi Madryt 1:2 w La Liga.

Przed spotkaniem z Alaves Barcelona ma dwa punkty przewagi nad Atletico Madryt na szczycie tabeli La Liga. Flick podkreślił, że dla jego zespołu najważniejsze jest zwycięstwo w najbliższym meczu, i nazwał sezon „długą drogą”.

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