在西班牙，巴塞罗那主教练汉斯·弗利克表示，边锋拉明·亚马尔在金球奖投票后的失望情绪中作出了良好回应。这名19岁的足球运动员在世界最佳球员评选中排名第三，落后于哈里·凯恩和基利安·姆巴佩。

亚马尔的反应

据半岛电视台报道，凯恩获得了该奖项。弗利克指出，这位英格兰前锋配得上这项荣誉，同时高度评价了亚马尔的水平。

“哈里·凯恩配得上这个奖，但你们已经知道我对拉明的看法。他具备赢得这项奖项所需的水平，”这位教练在西甲领头羊主场对阵阿拉维斯的比赛前表示。

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弗利克表示，亚马尔在颁奖典礼后专注于训练。“我为拉明感到非常自豪。他的反应非常好，在训练中非常专注。这就是应有的回应方式。他的心态对球队非常有帮助，”主教练补充说。

对阵阿拉维斯的比赛

周六，巴塞罗那将在遭遇两场失利后主场迎战阿拉维斯。这支加泰罗尼亚球队在各项赛事中赢下了前11场比赛，但随后在欧冠联赛中以2:4不敌巴黎圣日耳曼，并在西甲以1:2输给皇家马德里。

在与阿拉维斯交锋前，巴塞罗那在西甲积分榜榜首领先马德里竞技两分。弗利克强调，对他的球队而言，最重要的是赢下即将到来的比赛，并称这个赛季是一段“漫长的道路”。

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