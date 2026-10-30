В Испании тренер «Барселоны» Ханси Флик заявил, что вингер Ламин Ямаль хорошо отреагировал на разочарование после голосования за «Золотой мяч». 19-летний футболист занял третье место в опросе на звание лучшего игрока мира, уступив Гарри Кейну и Килиану Мбаппе.

Реакция Ямаля

Как сообщает Al Jazeera, награду получил Кейн. Флик отметил, что английский нападающий заслужил эту награду, но при этом высоко оценил уровень Ямаля.

«Гарри Кейн заслужил это, но вы уже знаете, что я думаю о Ламине. У него есть уровень, необходимый для победы в этой награде», — сказал тренер перед домашним матчем лидера Ла Лиги против «Алавеса».

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По словам Флика, Ямаль был сосредоточен на тренировках после церемонии. «Я очень горжусь Ламином. Он очень хорошо отреагировал и был очень сосредоточен на тренировках. Именно так нужно отвечать. Его менталитет очень полезен для команды», — добавил наставник.

Матч против «Алавеса»

В субботу «Барселона» примет «Алавес» после двух поражений. Каталонская команда выиграла первые 11 матчей во всех турнирах, однако затем уступила ПСЖ со счетом 2:4 в Лиге чемпионов, а также проиграла мадридскому «Реалу» 1:2 в Ла Лиге.

Перед встречей с «Алавесом» «Барселона» имеет преимущество в два очка над мадридским «Атлетико» на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Флик подчеркнул, что для его команды важнее всего победить в ближайшем матче, и назвал сезон «долгой дорогой».

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