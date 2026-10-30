Niemiecki tenisista Alexander Zverev pokonał Brytyjczyka Arthura Fery’ego 6:0, 6:2 w ćwierćfinale Vienna Open w Wiedniu i awansował do półfinału turnieju. Najwyżej rozstawiony zawodnik potrzebował 58 minut, aby odnieść zwycięstwo, informuje BBC Sport.

Przewaga Zvereva w ćwierćfinale

Zverev oddał zaledwie sześć punktów przy własnym serwisie. W meczu wywalczył dziewięć break pointów i wykorzystał pięć z nich. Fery wcześniej pokonał Włocha Lorenzo Musettiego, byłego piątego tenisistę świata, i awansował do ćwierćfinału.

Brytyjczyk nie prezentował się optymalnie przez cały mecz. Pod koniec czwartkowego zwycięstwa nad Musettim otrzymał pomoc medyczną z powodu nogi.

Było to drugie spotkanie tenisistów po półfinale Wimbledonu tego lata, w którym Zverev również wygrał w dwóch setach. Po meczu Niemiec zwrócił uwagę na taktyczną grę rywala oraz jego wyniki w debiutanckim sezonie w Tourze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Następny rywal i walka o ranking

W półfinale Zverev zagra z Australijczykiem Alexem de Minaurem lub Włochem Matteo Berrettinim. Niemiecki tenisista walczy o trzeci tytuł w sezonie po zwycięstwach w French Open i US Open.

Zverev ma objąć prowadzenie w światowym rankingu, zastępując na pierwszej pozycji Jannika Sinnera. Zostanie drugim Niemcem po Borisie Beckerze, który awansuje na pierwsze miejsce męskiego rankingu; Becker dokonał tego w 1991 roku.

Pozostali półfinaliści

W drugim półfinale Hiszpan Carlos Alcaraz zmierzy się z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Alcaraz pokonał w ćwierćfinale Amerykanina Tommy’ego Paula 6:4, 7:6 (7:2), a Miedwiediew wygrał z Francuzem Adrianem Mannarino 6:2, 6:3. Wynik ten zapewnił Miedwiediewowi udział w ATP Finals.

Czytaj nas na