兹维列夫横扫费里晋级维也纳半决赛——BBC体育

德国网球选手亚历山大·兹维列夫在维也纳举行的维也纳公开赛四分之一决赛中以6:0、6:2击败英国选手阿瑟·费里，晋级赛事半决赛。头号种子用时58分钟取胜，BBC体育报道。

兹维列夫在四分之一决赛中的优势

兹维列夫在自己的发球局中仅丢了6分。他在比赛中获得9个破发点，并兑现其中5个。费里此前击败了意大利选手洛伦佐·穆塞蒂——前世界排名第五的选手——晋级四分之一决赛。

这名英国选手在整场比赛中状态并不理想。在周四战胜穆塞蒂的比赛末段，他因腿部问题接受了医疗救治。

这是两位选手继今年夏天温布尔登半决赛后的第二次交手，当时兹维列夫同样直落两盘获胜。赛后，这名德国选手称赞了对手的战术打法以及他在巡回赛首个赛季取得的成绩。

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下一位对手和排名之争

在半决赛中，兹维列夫将对阵澳大利亚选手亚历克斯·德米纳尔或意大利选手马泰奥·贝雷蒂尼。这名德国网球选手在法国网球公开赛和美国网球公开赛夺冠后，正争取本赛季第三个冠军头衔。

兹维列夫将登上世界排名第一的位置，取代扬尼克·辛纳。他将成为继鲍里斯·贝克尔之后第二位登顶男子排名的德国选手；贝克尔于1991年做到这一点。

其他半决赛选手

在另一场半决赛中，西班牙选手卡洛斯·阿尔卡拉斯将迎战俄罗斯选手丹尼尔·梅德韦杰夫。阿尔卡拉斯在四分之一决赛中以6:4、7:6（7:2）战胜美国选手汤米·保罗，梅德韦杰夫则以6:2、6:3击败法国选手阿德里安·马纳里诺。这一结果确保梅德韦杰夫获得ATP年终总决赛参赛资格。

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