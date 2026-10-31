卡里克称与曼联球员进行了艰难谈话——《卫报》

曼联主教练迈克尔·卡里克表示，因赛季开局不佳，他与球员及俱乐部管理层进行了艰难的谈话。据《卫报》报道，球队在最近八场比赛中未能取胜，并且在下一轮比赛前位列联赛20支球队中的第16位，仅比降级区高1分。

俱乐部内的谈话

在上周日负于伯恩茅斯后，卡里克的职位受到了威胁。不过，这名教练目前保住了职位，并获得了扭转局面的机会，首先是在周六对阵切尔西的比赛中。

卡里克表示，他本周与体育总监杰森·威尔考克斯和首席执行官奥马尔·贝拉达进行了交谈。他说，他与球员、管理层和俱乐部老板之间的沟通并不总是愉快的，但球队必须听到真相才能继续前进。

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球迷的反应

在周日以0:3失利后，球迷在卡里克绕场时支持了他。教练进入球员通道后，他们因球员表现糟糕以及他们认为投入不足而向球员报以嘘声。

卡里克指出，球员们正痛苦地面对目前的成绩，但希望扭转局面。他还强调，他不想将自己与球队分开，并认为球员、教练组和球迷必须共同度过这一时期。对于加里·内维尔关于个别球员职业素养可能存在问题的说法，卡里克回应称，内维尔经常发表意见。

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