Główny trener Manchesteru United Michael Carrick oświadczył, że odbył trudne rozmowy z piłkarzami i władzami klubu w związku z nieudanym początkiem sezonu. Jak informuje The Guardian, zespół nie wygrał żadnego z ostatnich ośmiu meczów i przed najbliższą kolejką zajmował 16. miejsce wśród 20 klubów ligi, mając jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.

Rozmowy w klubie

Po porażce z Bournemouth w ubiegłą niedzielę pozycja Carricka znalazła się pod zagrożeniem. Trener zachował jednak dotąd stanowisko i otrzymał możliwość zmiany sytuacji, począwszy od sobotniego meczu z Chelsea.

Carrick dał do zrozumienia, że w tym tygodniu rozmawiał z dyrektorem sportowym Jasonem Wilcoxem oraz dyrektorem wykonawczym Omarem Berradą. Jak powiedział, komunikacja między nim, piłkarzami, działaczami i właścicielami klubu nie zawsze jest przyjemna, jednak zespół musi usłyszeć prawdę, aby iść naprzód.

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Reakcja kibiców

Po niedzielnej porażce 0:3 kibice wsparli Carricka, gdy obchodził boisko. Gdy trener udał się do tunelu, wygwizdali piłkarzy za słabą grę i, ich zdaniem, niewystarczające zaangażowanie.

Carrick zaznaczył, że piłkarze boleśnie przeżywają obecne wyniki, ale chcą naprawić sytuację. Podkreślił także, że nie chce oddzielać się od zespołu i uważa, iż piłkarze, sztab szkoleniowy oraz kibice muszą wspólnie przejść przez ten okres. Na słowa Gary’ego Neville’a o możliwych problemach z profesjonalizmem niektórych zawodników Carrick odpowiedział, że Neville często się wypowiada.

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