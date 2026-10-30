Немецкий теннисист Александр Зверев победил британца Артура Фери со счётом 6:0, 6:2 в четвертьфинале Vienna Open в Вене и вышел в полуфинал турнира. Первому сеяному понадобилось 58 минут для победы, сообщает BBC Sport.

Преимущество Зверева в четвертьфинале

Зверев отдал всего шесть очков на своей подаче. В матче он заработал девять брейк-пойнтов и реализовал пять из них. Фери до этого победил итальянца Лоренцо Музетти, бывшую пятую ракетку мира, и вышел в четвертьфинал.

Британец не выглядел оптимально на протяжении всего матча. В конце победы над Музетти в четверг ему оказывали медицинскую помощь из-за ноги.

Это была повторная встреча теннисистов после полуфинала Уимблдона этим летом, где Зверев также победил в двух сетах. После матча немец отметил тактическую игру соперника и его результаты в дебютном сезоне в Туре.

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Следующий соперник и борьба за рейтинг

В полуфинале Зверев сыграет с австралийцем Алексом де Минором или итальянцем Маттео Берреттини. Немецкий теннисист претендует на третий титул в сезоне после побед на Открытом чемпионате Франции и US Open.

Зверев должен возглавить мировой рейтинг, сменив на первой позиции Янника Синнера. Он станет вторым немцем после Бориса Беккера, который поднимется на первое место мужского рейтинга; Беккер достиг этого в 1991 году.

Другие полуфиналисты

В другом полуфинале испанец Карлос Алькарас встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Алькарас в четвертьфинале обыграл американца Томми Пола — 6:4, 7:6 (7:2), а Медведев победил француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:3. Этот результат обеспечил Медведеву участие в итоговом турнире ATP Finals.

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