在法国尼斯，雷恩体育场队在法甲联赛比赛中以2:5负于尼斯。波兰国脚谢巴斯蒂安·希曼斯基在第15分钟头球扳平比分。Interia Sport报道了比赛进程。

三个点球和瓦希的帽子戏法

主队在第12分钟首开纪录：埃利·瓦希主罚点球命中，这个点球是因雷恩门将尼古拉·勒梅特侵犯了瓦希本人而判罚的。希曼斯基随后接马哈马杜·纳吉达传球头球破门。这是这名波兰球员在本赛季法国联赛中的第四个进球。

第33分钟，尼斯再次取得领先：瓦希在瓦朗坦·隆吉耶对乔纳森·克洛斯犯规后罚进点球。上半场补时阶段，克洛斯接瓦希传球破门，因此雷恩以1:3的比分进入中场休息。

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希曼斯基的进球未能挽救雷恩

第52分钟，穆罕默德·阿穆拉将尼斯的领先优势扩大至4:1。6分钟后，裁判判罚本场比赛第三个点球——这次是判给客队，布拉耶·迪亚缩小了比分差距。第73分钟，瓦希接戈蒂耶·海因传球完成帽子戏法，锁定最终比分。

雷恩的另一名波兰球员普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基下半场没有登场——布赖恩·雷诺兹替换了他。一周前，希曼斯基在雷恩3:0战胜斯特拉斯堡的比赛中梅开二度，弗兰科夫斯基则送出一次助攻。

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