В Ницце, Франция, «Стад Ренн» проиграл «Ницце» со счетом 2:5 в матче Лиги 1. Игрок сборной Польши Себастьян Шиманьский сравнял счет ударом головой на 15-й минуте. О ходе игры сообщает Interia Sport.

Три пенальти и хет-трик Ваи

Хозяева открыли счет на 12-й минуте: Эли Ваи реализовал пенальти, назначенный после фола вратаря «Ренна» Николя Леметра на самом нападающем. Шиманьский вскоре ответил точным ударом головой после передачи Махамаду Нагиды. Этот мяч стал для поляка четвертым в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

На 33-й минуте «Ницца» вновь вышла вперед: Ваи забил с пенальти после нарушения Валентена Ронжье против Джонатана Клосса. Уже в компенсированное к первому тайму время Клосс отличился после передачи Ваи, поэтому «Ренн» ушел на перерыв при счете 1:3.

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Гол Шиманьского не спас «Ренн»

На 52-й минуте Мохамед Амура увеличил преимущество «Ниццы» до 4:1. Шесть минут спустя арбитр назначил третий пенальти в матче — на этот раз в пользу гостей, а Булайе Диа сократил отставание. Окончательный счет на 73-й минуте установил Ваи, оформивший хет-трик после передачи Готье Эна.

Пшемыслав Франковский, еще один польский футболист «Ренна», после перерыва на поле не вышел — его заменил Брайан Рейнольдс. Неделей ранее Шиманьский сделал дубль в победном матче «Ренна» против «Страсбура» (3:0), а Франковский отдал голевую передачу.

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