Себастьян Шиманський забив, але Ренн програв Ніцці 2:5 — Interia Sport

У Ніцці, Франція, «Стад Ренн» поступився «Ніцці» з рахунком 2:5 у матчі Ліги 1. Гравець збірної Польщі Себастьян Шиманський забив головою на 15-й хвилині та зрівняв рахунок. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

Три пенальті та хет-трик Вахі

Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині: Елі Вахі реалізував пенальті, призначений після фолу воротаря «Ренна» Ніколя Леметра на самому нападнику. Шиманський невдовзі відповів точним ударом головою після передачі Махамаду Нагіди. Цей м’яч став для поляка четвертим у нинішньому сезоні чемпіонату Франції.

На 33-й хвилині «Ніцца» знову вийшла вперед: Вахі забив із пенальті після порушення Валентена Ронж’є проти Джонатана Клосса. Уже в компенсований до першого тайму час Клосс відзначився після передачі Вахі, тож «Ренн» пішов на перерву за рахунку 1:3.

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Гол Шиманського не врятував Ренн

На 52-й хвилині Мохамед Амура збільшив перевагу «Ніцци» до 4:1. Шість хвилин потому арбітр призначив третій пенальті в матчі — цього разу на користь гостей, а Булає Діа скоротив відставання. Остаточний рахунок на 73-й хвилині встановив Вахі, який оформив хет-трик після передачі Готьє Ена.

Пшемислав Франковський, ще один польський футболіст «Ренна», після перерви на поле не вийшов — його замінив Браян Рейнольдс. Тижнем раніше Шиманський зробив дубль у переможному матчі «Ренна» проти «Страсбура» (3:0), а Франковський віддав гольову передачу.

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