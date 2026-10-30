Szachtar pokonał Obolon i powrócił na pierwsze miejsce w UPL

„Szachtar” z Doniecka pokonał „Obolon” z Kijowa 2:0 w meczu 11. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Spotkanie odbyło się na stadionie „Arena Lwów”.

Głównym bohaterem spotkania został Alisson, który strzelił dwa gole. Brazylijczyk trafił w 70. i 85. minucie.

Dzięki zwycięstwu „górnicy” powrócili na pierwsze miejsce w tabeli mistrzostw.

Pozostałe mecze 11. kolejki odbędą się 31 października oraz 1 i 2 listopada.

Główny trener reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti ogłosił skład na listopadowe mecze towarzyskie z Japonią i Singapurem. Na liście 26 piłkarzy znaleźli się dwaj zawodnicy donieckiego „Szachtara” — pomocnik Marlon Gomes i napastnik Alisson Santana. Dla obu jest to pierwsze powołanie do reprezentacji Brazylii.

„Szachtar” z Doniecka i „Dynamo” z Kijowa ogłosiły składy wyjściowe na mecz 1/8 finału Pucharu Ukrainy w sezonie 2026/27. Sztaby trenerskie obu drużyn wybrały piłkarzy, którzy rozpoczną mecz od pierwszych minut.

Pomocnik kijowskiego „Dynamo” Mykoła Szaparenko skomentował porażkę swojej drużyny z donieckim „Szachtarem” 0:3 w 1/8 finału Pucharu Ukrainy. Piłkarz przyznał, że drużyna z Kijowa nie zdołała zaprezentować godnej gry, a wykluczenie Tarasa Mychawka w pierwszej połowie znacznie skomplikowało sytuację.

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