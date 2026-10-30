Двоє гравців Шахтаря отримали дебютний виклик до збірної Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оголосив склад на листопадові товариські матчі проти Японії та Сінгапуру. До списку з 26 футболістів увійшли двоє гравців донецького «Шахтаря» — півзахисник Марлон Гомес і нападник Аліссон Сантана. Для обох це перший виклик до основної національної команди Бразилії.

Карло Анчелотті вперше запросив Марлона Гомеса та Аліссона Сантану до головної збірної Бразилії. Обидва футболісти виступають за донецький «Шахтар» і тепер отримали шанс проявити себе на рівні національної команди. Загалом до заявки потрапили п’ять новачків. Окрім гравців українського клубу, дебютні виклики отримали захисник Джонатан Жезус із «Крузейру», півзахисник Андре Луїс із «Корінтіанса» та Аллан із «Манчестер Сіті».

Анчелотті пояснив, що хоче ближче познайомитися з новими футболістами й оцінити їхні можливості. За словами тренера, кожен із них має свої сильні сторони. «У кожного з них свої якості. Джонатан Жезус, на мій погляд, дуже сильний захисник, який володіє необхідними для цього якостями: дуже швидкий, агресивний, розумний. Аліссон Сантана має високу індивідуальну майстерність, а Марлон Гомес — динаміку», — заявив Анчелотті.

Таким чином, обидва представники «Шахтаря» отримали можливість дебютувати за одну з найтитулованіших збірних світу. Водночас сам виклик до команди ще не гарантує, що футболісти вийдуть на поле в найближчих матчах.

Коли Бразилія зіграє в листопаді

У листопаді збірна Бразилії проведе два товариські поєдинки. Перший матч команда Анчелотті зіграє 14 листопада проти Японії. Друга зустріч запланована на 17 листопада — суперником бразильців стане Сінгапур.

Ці матчі дадуть тренерському штабу змогу перевірити нових гравців і оцінити їхню готовність до виступів за національну команду.

Повний склад збірної Бразилії

До заявки на листопадові матчі увійшли 26 футболістів:

Воротарі: Бенто («Аль-Наср»), Лукас Перрі («Торіно»), Педро Моріско («Корітіба»).

Захисники: Артур Діас («Атлетіко-ПР»), Карлос Аугусто («Інтер»), Дуглас Сантос («Зеніт»), Габріель («Арсенал»), Кунья («Ноттінгем Форест»), Джонатан Жезус («Крузейру»), Вандерсон («Монако»), Вітор Рейс («Манчестер Сіті»), Веслі («Рома»).

Півзахисники: Андре Луїс («Корінтіанс»), Андрій Сантос («Манчестер Юнайтед»), Бруну Гімарайнш («Арсенал»), Даніло («Ботафого»), Габріель Бонтемпо («Сантос»), Жоау Гомеш («Астон Вілла»), Марлон Гомес («Шахтар»).

Нападники: Аліссон Сантана («Шахтар»), Аллан («Манчестер Сіті»), Ендрік («Реал Мадрид»), Естеван («Челсі»), Рафінья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Вінісіус («Реал Мадрид»). Про це повідомляє Sport RBC.UA.

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