Двое игроков «Шахтера» впервые получили вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил состав на ноябрьские товарищеские матчи против Японии и Сингапура. В список из 26 футболистов вошли два игрока донецкого «Шахтера» — полузащитник Марлон Гомес и нападающий Алиссон Сантана. Для обоих это первый вызов в основную сборную Бразилии.

Карло Анчелотти впервые пригласил Марлона Гомеса и Алиссона Сантану в основную сборную Бразилии. Оба футболиста выступают за донецкий «Шахтер» и теперь получили шанс проявить себя на уровне национальной сборной. Всего в заявку вошли пять новичков. Помимо игроков украинского клуба, дебютные вызовы получили защитник Джонатан Жезус из «Крузейру», полузащитник Андре Луис из «Коринтианса» и Аллан из «Манчестер Сити».

Анчелотти пояснил, что хочет поближе познакомиться с новыми футболистами и оценить их возможности. По словам тренера, у каждого из них есть свои сильные стороны. «У каждого из них свои качества. Джонатан Жезус, на мой взгляд, очень сильный защитник, обладающий необходимыми для этого качествами: он очень быстр, агрессивен, умен. Алиссон Сантана обладает высоким индивидуальным мастерством, а Марлон Гомес — динамикой», — заявил Анчелотти.

Таким образом, оба представителя «Шахтера» получили возможность дебютировать за одну из самых титулованных сборных мира. В то же время сам вызов в команду еще не гарантирует, что футболисты выйдут на поле в ближайших матчах.

Когда Бразилия сыграет в ноябре

В ноябре сборная Бразилии проведет два товарищеских матча. Первый матч команда Анчелотти сыграет 14 ноября против Японии. Вторая встреча запланирована на 17 ноября — соперником бразильцев станет Сингапур.

Эти матчи позволят тренерскому штабу проверить новых игроков и оценить их готовность к выступлениям за национальную команду.

Полный состав сборной Бразилии

В заявку на ноябрьские матчи вошли 26 футболистов:

Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Лукас Перри («Торино»), Педро Мориско («Коритиба»).

Защитники: Артур Диас («Атлетико-ПР»), Карлос Аугусто («Интер»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэль («Арсенал»), Кунья («Ноттингем Форест»), Джонатан Жезус («Крузейро»), Вандерсон («Монако»), Витор Рейс («Манчестер Сити»), Весли («Рома»).

Полузащитники: Андре Луис («Коринтианс»), Андрей Сантос («Манчестер Юнайтед»), Бруну Гимарайнш («Арсенал»), Данило («Ботафого»), Габриэль Бонтемпо («Сантос»), Жоао Гомеш («Астон Вилла»), Марлон Гомес («Шахтер»).

Нападающие: Алиссон Сантана («Шахтер»), Аллан («Манчестер Сити»), Эндрик («Реал Мадрид»), Эстеван («Челси»), Рафинья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Винисиус («Реал Мадрид»). Об этом сообщает Sport RBC.UA.

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