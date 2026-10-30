«Шахтер» обыграл «Оболонь» и вернулся на первое место в УПЛ

Донецкий «Шахтер» обыграл киевскую «Оболонь» со счётом 2:0 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».

Главным героем встречи стал Алиссон, который оформил дубль. Бразилец забил на 70-й и 85-й минутах.

Благодаря победе «горняки» вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата.

Остальные матчи 11-го тура состоятся 31 октября, 1 и 2 ноября.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил состав на ноябрьские товарищеские матчи против Японии и Сингапура. В список из 26 футболистов вошли два игрока донецкого «Шахтера» — полузащитник Марлон Гомес и нападающий Алиссон Сантана. Для обоих это первый вызов в основную сборную Бразилии.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2026/27. Тренерские штабы обеих команд определились с футболистами, которые начнут матч с первых минут.

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал поражение команды от донецкого «Шахтера» со счётом 0:3 в 1/8 финала Кубка Украины. Футболист признал, что киевляне не смогли показать достойную игру, а удаление Тараса Михавка в первом тайме существенно осложнило ситуацию.

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