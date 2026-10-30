В Польше вратарь национальной сборной Марцин Булка может пропустить ноябрьский сбор команды из-за возможной травмы колена. Как сообщает Interia Sport, ранее речь шла о десятидневном отсутствии футболиста Neom SC, однако новая информация указывает на потенциально более серьезное повреждение.

Возможная пауза до двух месяцев

По информации Przegląd Sportowy Onet, Булка мог получить надрыв боковой связки колена. Журналисты отмечают, что восстановление после такого повреждения может длиться до двух месяцев. При таком сценарии вратарь может не попасть на ноябрьский сбор польской команды.

Официального подтверждения состояния здоровья футболиста от его клуба пока нет. Interia Sport также отмечает, что вратарская позиция уже была проблемной для сборной Польши, а возможное отсутствие Булки усложнит выбор состава.

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Ноябрьские матчи Польши

После четырех туров группового этапа Лиги наций в дивизионе B Польша занимает третье место в своей группе. Команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной, уступила Швеции со счетом 1:3, победила Румынию 6:0 и проиграла боснийцам в ответном матче 0:1.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявлял, что работу главного тренера Яна Урбана оценят после ноябрьских матчей против Румынии 14 ноября и Швеции 17 ноября.

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