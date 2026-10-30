W Polsce opublikowano terminarz meczów fazy głównej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z udziałem Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock. Klub z Kielc 19 listopada o 18:45 zagra u siebie z Barceloną, a zespół z Płocka 18 listopada o 18:45 podejmie węgierski Telekom Veszprém. Poinformował o tym Interia Sport.

Mecze Wisły Płock

W fazie głównej Orlen Wisła Płock zagra również z PSG, Aalborgiem, Füchse Berlin i Melsungen. Wyniki dwóch spotkań z Melsungen, które zespoły rozegrały w fazie wstępnej, zostaną uwzględnione w tabeli: Wisła wygrała u siebie 25:24 i przegrała w Kassel 26:28.

26 listopada klub z Płocka rozegra wyjazdowy mecz z PSG, 3 grudnia zagra na wyjeździe z Aalborgiem, a 10 grudnia podejmie Füchse Berlin. Domowe spotkanie z PSG wyznaczono na 17 lutego. Mecz z Aalborgiem w Płocku ma odbyć się 3 lub 4 marca, a dokładna data i godzina zostaną jeszcze ustalone.

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Start Industrii Kielce

Industria Kielce trafiła do grupy z Barceloną, Magdeburgiem, Sportingiem Lizbona, GOG Gudme i Dinamem Bukareszt. W fazie wstępnej zespół z Kielc dwukrotnie przegrał z Magdeburgiem — 30:35 i 27:30. Wyniki te również zostaną przeniesione do kolejnej fazy.

Po domowym meczu z Barceloną Industria 25 listopada zagra na wyjeździe z Dinamem Bukareszt, a 2 grudnia — w Danii przeciwko GOG Gudme. Na 9 grudnia zaplanowano domowy mecz ze Sportingiem. Wyjazdowe spotkanie z Barceloną odbędzie się 3 lub 4 marca, a dokładna godzina i data nie zostały jeszcze ogłoszone.

Barcelona przystępuje do meczu w Kielcach z serią 22 kolejnych zwycięstw w Lidze Mistrzów. Z tego kataloński klub odniósł 16 w poprzednim sezonie, a sześć — w obecnym. Faza główna turnieju rozpoczyna się 18 listopada.

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