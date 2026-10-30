В Польше опубликовали календарь матчей основного этапа Лиги чемпионов по гандболу с участием «Индустрии» Кельце и «Орлен Вислы» Плоцк. Клуб из Кельце 19 ноября в 18:45 дома сыграет с «Барселоной», а команда из Плоцка 18 ноября в 18:45 примет венгерский «Телеком Веспрем». Об этом сообщает Interia Sport.

Матчи «Вислы» Плоцк

На основном этапе «Орлен Висла» Плоцк также сыграет против ПСЖ, «Ольборга», «Фюксе Берлин» и «Мельзунгена». Результаты двух матчей с «Мельзунгеном», которые команды провели на предварительном этапе, учтут в таблице: «Висла» победила дома 25:24 и уступила в Касселе 26:28.

26 ноября клуб из Плоцка проведет выездной матч с ПСЖ, 3 декабря сыграет в гостях с «Ольборгом», а 10 декабря примет «Фюксе Берлин». Домашняя встреча с ПСЖ назначена на 17 февраля. Матч против «Ольборга» в Плоцке должен состояться 3 или 4 марта, точные дата и время еще будут определены.

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Старт «Индустрии» Кельце

«Индустрия» Кельце попала в группу с «Барселоной», «Магдебургом», лиссабонским «Спортингом», ГОГ Гудме и «Динамо» Бухарест. На предварительном этапе команда из Кельце дважды проиграла «Магдебургу» — 30:35 и 27:30. Эти результаты также перенесут в следующую фазу.

После домашней игры с «Барселоной» «Индустрия» 25 ноября сыграет на выезде с «Динамо» Бухарест, а 2 декабря — в Дании против ГОГ Гудме. На 9 декабря запланирован домашний матч со «Спортингом». Выездную игру с «Барселоной» проведут 3 или 4 марта, точное время и дата еще не объявлены.

«Барселона» подходит к матчу в Кельце с серией из 22 побед подряд в Лиге чемпионов. Из них 16 каталонский клуб одержал в предыдущем сезоне, а шесть — в нынешнем. Основной этап турнира стартует 18 ноября.

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