Ukraińska tenisistka Marta Kostjuk oświadczyła, że spotkała się z falą negatywnych komentarzy po finale turnieju w Brisbane, gdzie przegrała z Białorusinką Ariną Sobolenko. Po meczu zawodniczka nie uścisnęła dłoni przeciwniczce i nie wspomniała o niej w swojej przemowie, co wywołało burzliwą reakcję w sieci.

Jak opowiedziała Kostyuk w wywiadzie dla Mariczki Padalko, zaatakowały ją nie tylko rosyjskie boty, ale także prawdziwi, żywi kibice. A wszystko to w sytuacji, gdy rodzinny dla Marty Kijów borykał się z przerwami w dostawach prądu i brakiem ogrzewania.

Marta, podobnie jak inne Ukrainki, nie podaje ręki „neutralnym” sportsmenkom ze względu na ich stanowisko w sprawie wojny – a w niektórych przypadkach na brak takiego stanowiska. Arina Sobolenko jest natomiast znana właśnie z tego, że odmawia potępienia rosyjskiej agresji i utrzymuje przyjazne stosunki z dyktatorskim reżimem Aleksandra Łukaszenki na Białorusi, który stał się współsprawcą zbrodni przeciwko Ukrainie.

Po finale w Brisbane Kostyuk, zgodnie z oczekiwaniami, nie podziękowała Sobolenko w przemówieniu na korcie. Stało się to pretekstem dla niektórych kibiców do krytykowania Ukrainki i oskarżania jej o naruszenie utrwalonych zasad etykiety tenisowej oraz brak szacunku wobec rywalki i sportu.

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„Najbardziej obraźliwe dla mnie było to, że nie byli to po prostu boty, ale także zwykli fani, prawdziwi ludzie. A w tamtym czasie u moich rodziców nie było ogrzewania, mieliśmy znajomych, u których w mieszkaniu panowała temperatura zerowa, nie było wody, nic. Dlatego z ludzkiego punktu widzenia było dla mnie zupełnie niezrozumiałe, jak można mnie za to nienawidzić” – wspominała Marta swoje emocje.

Źródło: Marichka Padalko

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