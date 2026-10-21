Марта Костюк втратила шанси на WTA Finals

0:00 / 0:00

Українська тенісистка Марта Костюк припинила боротьбу в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у китайському Нінбо, поступившись «нейтральній» спортсменці Екатерині Александровій.

Українка, яка мала третій номер посіву, програла першу партію з рахунком 4:6 через вирішальний брейк суперниці. Після завершення першого сету, який тривав 31 хвилину, Костюк ухвалила рішення відмовитися від продовження поєдинку.

Достроковий вихід із турніру позбавив першу ракетку України шансів кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA 2026 року. Водночас Костюк продовжує виступи в Нінбо у парному розряді в дуеті з канадкою Лейлою Фернандес.

Джерело: Sport RBC.UA.

Марта Костюк дізналася можливих суперниць на турнірі в Китаї.

Жіночий Арсенал зіграв 1:1 із Бірмінгемом і почув свист трибун.

Глазго Ворріорз переміг Сейл Шаркс 47:27 у Кубку чемпіонів.

Читай нас у