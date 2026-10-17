Марта Костюк дізналася можливих суперниць на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Марта Костюк дізналася, з ким може зустрітися на турнірі Ningbo Open у китайському місті Нінбо. Завдяки третьому номеру посіву вона пропустить перше коло та розпочне змагання одразу з другого раунду. У наступному матчі Костюк зіграє з переможницею протистояння між представницею Китаю Го Ханьюй та нейтральною росіянкою Єкатєріною Алєксандровою. Їхній поєдинок відбудеться 19 жовтня. Після нього стане відомо, хто стане першою суперницею українки на турнірі.

Третій номер посіву означає, що Костюк входить до числа найвище рейтингових учасниць змагань. Це дає їй змогу розпочати виступ пізніше, але не гарантує перемоги в наступних матчах.

Хто ще з українок може зіграти в Нінбо

Наразі Марта Костюк — єдина українка в основній сітці Ningbo Open. Однак до неї можуть приєднатися ще дві співвітчизниці — Дар’я Снігур та Ангеліна Калініна. Для цього тенісисткам потрібно успішно пройти кваліфікацію.

Перша ракетка України Еліна Світоліна цього разу турнір пропустить.

Як українки виступили торік

У 2025 році на турнірі в Нінбо грали Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Обидві українки завершили виступи у другому колі. Переможницею Ningbo Open торік стала представниця Казахстану Єлєна Рибакіна. Цього сезону Костюк матиме нагоду поборотися за титул і спробувати пройти далі, ніж українські тенісистки на попередніх змаганнях.

Тепер на Марту чекає старт у другому колі, а її потенційна суперниця визначиться після матчу між Го Ханьюй та Єкатєріною Алєксандровою. Про це відомо із пресслужби турніру.