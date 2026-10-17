Марта Костюк узнала, кто может стать её соперницами на турнире в Китае

Украинская теннисистка Марта Костюк узнала, с кем может встретиться на турнире Ningbo Open в китайском городе Нинбо. Благодаря третьему номеру посева она пропустит первый раунд и начнет соревнования сразу со второго раунда. В следующем матче Костюк сыграет с победительницей противостояния между представительницей Китая Го Ханьюй и нейтральной россиянкой Екатериной Александровой. Их поединок состоится 19 октября. После него станет известно, кто станет первой соперницей украинки на турнире.

Третий номер посева означает, что Костюк входит в число участниц соревнований с самым высоким рейтингом. Это позволяет ей начать выступление позже, но не гарантирует победы в последующих матчах.

Кто ещё из украинок может сыграть в Нинбо

На данный момент Марта Костюк — единственная украинка в основной сетке Ningbo Open. Однако к ней могут присоединиться еще две соотечественницы — Дарья Снигур и Ангелина Калинина. Для этого теннисисткам нужно успешно пройти квалификацию.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на этот раз пропустит турнир.

Как украинки выступили в прошлом году

В 2025 году на турнире в Нинбо играли Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Обе украинки завершили выступления во втором круге. Победительницей Ningbo Open в прошлом году стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. В этом сезоне Костюк будет иметь возможность побороться за титул и попытаться пройти дальше, чем украинские теннисистки на предыдущих соревнованиях.

Теперь Марту ждет старт во втором круге, а ее потенциальная соперница определится после матча между Го Ханьюй и Екатериной Александровой. Об этом сообщает пресс-служба турнира.