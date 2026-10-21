Марта Костюк лишилась шансов на участие в WTA Finals

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление в 1/8 финала турнира WTA 500 в китайском Нинбо, уступив «нейтральной» спортсменке Екатерине Александровой.

Украинка, которая была третьей сеяной, проиграла первый сет со счётом 4:6 из-за решающего брейка соперницы. После завершения первого сета, который длился 31 минуту, Костюк приняла решение отказаться от продолжения матча.

Досрочный выход из турнира лишил первую ракетку Украины шансов квалифицироваться на Итоговый турнир WTA 2026 года. В то же время Костюк продолжает выступления в Нинбо в парном разряде в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес.

Источник: Sport RBC.UA.

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