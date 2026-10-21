Marta Kostyuk straciła szansę na udział w WTA Finals

Ukraińska tenisistka Marta Kostyuk zakończyła udział w 1/8 finału turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo, przegrywając z zawodniczką „neutralną” Ekateriną Aleksandrową.

Ukrainka, która była rozstawiona z numerem trzecim, przegrała pierwszego seta wynikiem 4:6 po decydującym przełamaniu przeciwniczki. Po zakończeniu pierwszego seta, który trwał 31 minut, Kostyuk podjęła decyzję o rezygnacji z kontynuowania meczu.

Przedwczesne odpadnięcie z turnieju pozbawiło pierwszą rakietę Ukrainy szans na zakwalifikowanie się do turnieju finałowego WTA w 2026 roku. Jednocześnie Kostyuk kontynuuje występy w Ningbo w grze podwójnej w duecie z Kanadyjką Leylą Fernandez.

Źródło: Sport RBC.UA.

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