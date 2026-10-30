Видео: Марта Костюк рассказала о волне хейта после финала против Соболенко

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что столкнулась с волной негативных комментариев после финала турнира в Брисбене, где уступила белоруске Арине Соболенко. После матча спортсменка не пожала руку сопернице и не упомянула её в своей речи, что вызвало бурную реакцию в сети.

Как рассказала Костюк в интервью Маричке Падалко, на нее набросились не только российские боты, но и настоящие живые болельщики. И все это на фоне того, что родной для Марты Киев переживал отключения электричества и отсутствие отопления.

Марта, как и другие украинки, не пожимает руки «нейтральным» спортсменкам из-за их позиции по поводу войны — а в некоторых случаях из-за отсутствия такой позиции. Арина Соболенко же как раз известна тем, что отказывается осуждать российскую агрессию и поддерживает дружеские отношения с диктаторским белорусским режимом Александра Лукашенко, ставшего соучастником преступлений против Украины.

После финала в Брисбене Костюк, как и следовало ожидать, не поблагодарила Соболенко в своей речи на корте. И это стало поводом для некоторых болельщиков критиковать украинку и обвинять в нарушении устоявшегося теннисного этикета и неуважении к сопернице и спорту.

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«Для меня было самым обидным, что это были не просто боты, а также какие-то фанаты, живые люди. И в тот момент у меня и у родителей не было тепла, у нас были знакомые, у которых в квартире вообще было ноль градусов, не было воды, ничего. Поэтому для меня это было совершенно непонятно с человеческой точки зрения: как можно меня за это ненавидеть», — вспомнила Марта свои эмоции.

Источник: Маричка Падалко

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