视频：玛尔塔·科斯蒂乌克谈及与索博伦科决赛后遭遇的网络攻击浪潮

乌克兰网球选手玛尔塔·科斯蒂乌克表示，在布里斯班站决赛中不敌白俄罗斯选手阿里娜·索博伦科后，她遭遇了一波负面评论。 赛后，这位运动员既没有与对手握手，也没有在致谢辞中提及对方，这一举动在网络上引发了强烈反响。

据科斯蒂乌克在接受玛丽奇卡·帕达尔科采访时透露，不仅俄罗斯水军对她发起攻击，就连真正的球迷也对她进行了抨击。而这一切发生之际，玛尔塔的家乡基辅正经历着大面积停电和供暖中断的困境。

玛尔塔与其他乌克兰女性一样，不会与持“中立”立场的女运动员握手——因为她们对战争的态度，或者在某些情况下，是因为她们根本没有表态。 而阿丽娜·索博伦科恰恰以拒绝谴责俄罗斯侵略、并与亚历山大·卢卡申科领导的白俄罗斯独裁政权保持友好关系而闻名——该政权已成为针对乌克兰犯罪的共犯。

布里斯班决赛结束后，科斯蒂乌克在球场上的致谢发言中，不出所料地没有向索博伦科表示感谢。 这便成为部分球迷批评这位乌克兰选手的借口，指责她违反了既定的网球礼仪，并对对手及这项运动缺乏尊重。

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“对我来说最令人难过的是，这些人不仅仅是网络水军，他们也是真正的球迷，是活生生的人。而当时，我父母家里没有暖气，我们的一些熟人家里甚至室温为零度，没有水，什么都没有。 因此，从人性的角度来看，我完全无法理解，人们怎么会因此而憎恨我，”玛尔塔回忆起当时的感受时说道。

来源：玛丽奇卡·帕达尔科

此前，玛尔塔·科斯蒂乌克曾讲述过她的母亲如何因孩子们在训练中说俄语而处罚他们。

玛尔塔·科斯蒂乌克已无缘WTA年终总决赛。

玛尔塔·科斯蒂乌克已知晓中国站赛事中可能的对手。

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