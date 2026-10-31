Brytyjska parakolarka Kadeena Cox ustanowiła rekord świata w wyścigu na 1 km w klasie C4 i zdobyła złoty medal mistrzostw świata w parakolarstwie torowym w Niderlandach. 35-letnia zawodniczka pokonała dystans w czasie 1 minuty i 9,545 sekundy, zdobywając swój siódmy tytuł mistrzyni świata.

Siódmy tytuł Cox

Po wyścigu Cox czekała na występ Australijki Tary Neyland, która mogła poprawić jej wynik, jednak tak się nie stało. Po zwycięstwie zespół owinął Brytyjkę flagą Wielkiej Brytanii. To jej pierwszy tytuł mistrzyni świata od 2024 roku.

Cox jest również pięciokrotną mistrzynią igrzysk paralimpijskich. O jej zwycięstwie i innych wynikach reprezentacji Wielkiej Brytanii informuje BBC Sport.

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Inne medale Wielkiej Brytanii

W męskim wyścigu tandemów na 1 km w klasie B James Ball obronił tytuł wraz z nowym partnerem Aaronem Pope'em. Duet ukończył rywalizację w czasie 59,563 sekundy: dla Balla był to ósmy tytuł mistrza świata, a dla Pope'a — pierwszy.

Sophie Unwin i Jenny Holl zdobyły srebro w kobiecym wyścigu na dochodzenie, przegrywając z Nowozelandkami Emmą Foy i Jessie Hodges. W kwalifikacjach Brytyjki ustanowiły rekord świata — 4 minuty i 30,262 sekundy, lecz później został on poprawiony przez nowozelandzkie zawodniczki z wynikiem 4 minuty i 29,672 sekundy. Brązowe medale zdobyli również Archie Atkinson w męskiej klasie C4 oraz Fin Graham w wyścigu na 1 km w klasie C3.

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