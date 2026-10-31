Британская паравелогонщица Кадина Кокс установила мировой рекорд в гонке на 1 км класса C4 и выиграла золотую медаль чемпионата мира по трековому паравелоспорту в Нидерландах. 35-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 9,545 секунды и завоевала свой седьмой титул чемпионки мира.

Седьмой титул Кокс

После заезда Кокс ждала выступления австралийки Тары Нейланд, которая могла превзойти ее результат, однако этого не произошло. После победы команда завернула британку в флаг Великобритании. Это ее первый титул чемпионки мира с 2024 года.

Кокс также является пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр. О ее победе и других результатах сборной Великобритании сообщает BBC Sport.

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Другие медали Великобритании

В мужской гонке на 1 км на тандеме класса B Джеймс Болл защитил титул вместе с новым партнером Аароном Поупом. Дуэт финишировал за 59,563 секунды: для Болла это восьмой титул чемпиона мира, а для Поупа — первый.

Софи Анвин и Дженни Холл завоевали серебро в женской гонке преследования, уступив новозеландкам Эмме Фой и Джесси Ходжес. В квалификации британки установили мировой рекорд — 4 минуты 30,262 секунды, однако позднее его превзошли новозеландские спортсменки с результатом 4 минуты 29,672 секунды. Бронзовые награды также завоевали Арчи Аткинсон в мужском классе C4 и Фин Грэм в гонке на 1 км класса C3.

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