Rickelton i Mulder wyznaczyli Australii cel 288 runów — TimesLIVE

W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki reprezentacja RPA zdobyła 387 runów w drugim inningu trzeciego testu przeciwko Australii, wyznaczając rywalom cel 288 runów. Ryan Rickelton zdobył 101 runów, a Wiaan Mulder — 115. W ostatnim dniu meczu Australia musi osiągnąć ten cel, aby wygrać serię, informuje TimesLIVE.

Partnerstwo na szósty wicket

Na początku czwartego dnia RPA miała 140 runów za cztery wicketów, a jej przewaga nad Australią wynosiła zaledwie 40 runów. Rickelton wznowił inning razem z Matthew Breetzke. W pierwszej godzinie zdobyli 31 runów bez straty wicketu, jednak 20 minut po przerwie na napoje Breetzke odpadł po zagraniu pull. Przewaga RPA wynosiła wtedy 81 runów.

Następnie Rickelton i Mulder stworzyli partnerstwo na szósty wicket, które przyniosło 154 runy. Rickelton ostrożnie grał przeciwko krótkim piłkom Australijczyków i spinnerowi Nathanowi Lyonowi, podczas gdy Mulder częściej szukał okazji do uderzeń za granicę boiska. W jednym z epizodów piłka po rzucie Lyona poleciała w kierunku pierwszego slipu, a sędziowie sprawdzili możliwe dotknięcie piłki kijem Rickeltona, lecz kontaktu nie stwierdzono.

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Setki i zakończenie inningu

Rickelton doprowadził wynik do 101 runów, lecz odpadł po run oucie. Według TimesLIVE odpowiedzialność za ten epizod ponosił Mulder, a Josh Inglis wykazał się czujnością w grze. Następnie RPA straciła cztery wickety za 16 runów w ciągu sześciu overów, co przekreśliło perspektywę niespodziewanej deklaracji.

Przy wsparciu Kagiso Rabady Mulder zdobył swoje czwarte testowe sto runów, uderzając Lyona przez cover. W ostatnim overze został złapany po zagraniu pull, mając na koncie 115 runów. Po tym inning RPA zakończył się wynikiem 387 runów.

W styczniu 2025 roku Rickelton zdobył podwójne sto runów na tym samym stadionie w meczu przeciwko Pakistanowi, gdy RPA zakwalifikowała się do finału Mistrzostw Świata w Krykiecie Testowym.

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