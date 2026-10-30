里克尔顿和马尔德为澳大利亚设定288分目标——TimesLIVE

在南非开普敦，南非队在对阵澳大利亚的第三场测试赛第二局中得到387分，为对手设定了288分的目标。瑞安·里克尔顿得到101分，维安·马尔德得到115分。比赛最后一天，澳大利亚必须达到这一目标才能赢得系列赛，TimesLIVE报道。

第六个三柱门搭档

第四天开始时，南非队以4个三柱门失守得到140分，仅领先澳大利亚40分。里克尔顿与马修·布雷茨克一同继续这一局。第一个小时内，他们在未失三柱门的情况下增加了31分，但在饮水休息20分钟后，布雷茨克在一次拉球后出局。当时，南非队的领先优势为81分。

随后，里克尔顿和马尔德组成了第六个三柱门搭档，贡献了154分。里克尔顿谨慎应对澳大利亚队的短球以及旋转球手内森·里昂，而马尔德则更频繁地寻找打出边界球的机会。在一次回合中，里昂投出的球飞向第一滑位，裁判审查了里克尔顿球棒可能触球的情况，但未确认有接触。

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百分和本局结束

里克尔顿将个人得分提升至101分，但因跑杀出局。根据TimesLIVE的数据，马尔德对这一回合负有责任，而乔什·英格利斯在防守中展现了警觉。此后，南非队在6个回合内以16分失去4个三柱门，这消除了意外宣布结束本局的可能性。

在卡吉索·拉巴达的支持下，马尔德通过将里昂的球从封面区域击出，完成了自己第四个测试赛百分。在最后一个回合中，他在得到115分时因一次拉球被接杀。此后，南非队本局以387分结束。

2025年1月，里克尔顿在同一座体育场对阵巴基斯坦的比赛中取得双百分，当时南非队晋级世界测试锦标赛决赛。

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