Рикелтон и Малдер установили Австралии цель в 288 ранов — TimesLIVE

В Кейптауне, ЮАР, сборная Южной Африки в третьем тесте против Австралии набрала 387 ранов во втором иннинге и установила соперникам цель в 288 ранов. Райан Рикелтон набрал 101 ран, а Виан Малдер — 115. В последний день матча Австралия должна достичь этой цели, чтобы выиграть серию, сообщает TimesLIVE.

Партнёрство на шестой викет

В начале четвёртого дня у ЮАР было 140 ранов при четырёх викетах, а её преимущество над Австралией составляло всего 40 ранов. Рикелтон возобновил иннинг вместе с Мэттью Брецке. За первый час они добавили 31 ран, не потеряв викетов, однако через 20 минут после перерыва на напитки Брецке выбыл после удара пулом. Тогда преимущество ЮАР составляло 81 ран.

После этого Рикелтон и Малдер образовали партнёрство на шестой викет, которое принесло 154 рана. Рикелтон осторожно играл против коротких подач австралийцев и спиннера Натана Лайона, тогда как Малдер чаще искал возможности для ударов к границе поля. В одном из эпизодов мяч после подачи Лайона направился в сторону первого слипа, а судьи проверили возможное касание биты Рикелтона, однако контакта не зафиксировали.

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Сотни и завершение иннинга

Рикелтон довёл счёт до 101 рана, однако выбыл из-за ран-аута. По данным TimesLIVE, ответственность за этот эпизод нёс Малдер, а Джош Инглис проявил внимательность в игре. После этого ЮАР потеряла четыре викета за 16 ранов в течение шести оверов, что сняло перспективу неожиданной декларации.

При поддержке Кагисо Радабы Малдер оформил своё четвёртое тестовое столетие, пробив Лайона через кавер. В финальном овере его поймали после удара пулом, когда у него было 115 ранов. После этого иннинг ЮАР завершился на отметке 387 ранов.

В январе 2025 года Рикелтон на этом же стадионе оформил двойное столетие в матче против Пакистана, когда ЮАР квалифицировалась в финал Мирового чемпионата по тестовому крикету.

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