Катарский «Аль-Шамаль» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счётом 3:1 на стадионе «Аль-Байт» в Катаре в матче элитной Лиги чемпионов АФК. Поражение стало первым для лидера Саудовской профессиональной лиги на этапе лиги, сообщает The National.

Ход матча

Хозяева открыли счёт уже на восьмой минуте: Веслей Саид нанёс низовой удар в угол ворот. Капитан «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари сравнял счёт на 32-й минуте, завершив контратаку после прохода Тео Эрнандеса по левому флангу.

На третьей минуте второго тайма Багдад Бунеджах вновь вывел «Аль-Шамаль» вперёд. Ещё через шесть минут Мохамед Бен Ромдане забил третий мяч хозяев с близкого расстояния и установил окончательный счёт.

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Индзаги объяснил спад усталостью

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги после игры объяснил спад команды во втором тайме усталостью. В составе саудовского клуба не было Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича, Габриэл Мартинелли пропускал матч из-за травмы, а Крисенсио Саммервилл — из-за дисквалификации.

После трёх матчей «Аль-Хиляль» имеет шесть очков, тогда как «Аль-Шамаль» набрал пять баллов после двух ничьих в стартовых турах. В плей-офф выходят восемь лучших команд из каждой 16-командной лиги Западного и Восточного регионов.

В другом матче игрового дня эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» победил иранский «Эстегляль» в Дубае — 2:0. Матеусао забил на 68-й минуте, а Хуан Альвина отличился за шесть минут до окончания матча.

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