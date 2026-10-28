卡塔尔的阿尔沙马尔在卡塔尔阿尔拜特体育场举行的一场亚足联冠军联赛精英赛中，以3比1击败沙特阿拉伯的利雅得新月。据《国民报》报道，这是沙特职业联赛领头羊在联赛阶段的首场失利。

比赛进程

主队在第8分钟便首开纪录：韦斯利·赛义德一记低射将球送入球门角落。利雅得新月队长萨勒姆·达瓦萨里在第32分钟扳平比分，他在特奥·埃尔南德斯沿左路推进后完成了一次反击。

下半场第3分钟，巴格达德·布内贾赫再次让阿尔沙马尔取得领先。6分钟后，穆罕默德·本·罗姆达内近距离打入主队第三球，锁定最终比分。

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因扎吉将状态下滑归因于疲劳

利雅得新月主教练西蒙尼·因扎吉赛后将球队下半场的状态下滑归因于疲劳。这家沙特俱乐部缺少鲁本·内维斯和谢尔盖·米林科维奇-萨维奇；加布里埃尔·马丁内利因伤缺阵，克里森西奥·萨默维尔则因停赛缺阵。

三场比赛过后，利雅得新月积6分，而阿尔沙马尔在开局两轮战平后积5分。西部和东部赛区各自16支球队组成的联赛中，排名前八的球队将晋级季后赛。

在当天的另一场比赛中，阿联酋的沙巴布·阿尔阿赫利在迪拜以2比0击败伊朗的德黑兰独立。马特乌桑在第68分钟进球，胡安·阿尔维纳则在比赛结束前6分钟破门。

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