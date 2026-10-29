克里斯蒂亚诺·罗纳尔多赢得了BOAT线上投票，球迷在其中选出至少两次获得金球奖的最杰出得主。葡萄牙球员2008年的奖项位居第一，Interia Sport报道。

前十名中只有罗纳尔多和梅西

投票参与者选择的并非球员整个职业生涯的表现，而是他获得金球奖的具体年份。罗纳尔多在2008年赢得该奖项，当时是他效力曼联的最后一个赛季。

莱昂内尔·梅西凭借2012年的奖项位居第二，罗纳尔多凭借2017年的奖项位居第三。梅西凭借2023年的金球奖位列第四。前十名还包括罗纳尔多在2016年、2014年和2013年获得的奖项，以及梅西在2015年、2011年和2009年获得的奖项。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投票条件

投票自10月1日开始。候选人获得的确切票数未公布，仅公布了最终排名中的名次。

每一票价格为一欧元。参与者获得了1956年首届金球奖的数字图像，并有两次机会参与抽取下一届颁奖典礼门票。共有5009人投票超过一次：44名球迷投票10至26次，300人投票5至9次，另有4665名用户投票2至4次。

其他可供投票的候选人包括马尔科·范巴斯滕、米歇尔·普拉蒂尼、约翰·克鲁伊夫、罗纳尔多、弗朗茨·贝肯鲍尔、凯文·基冈、阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺和卡尔-海因茨·鲁梅尼格。

关注我们在