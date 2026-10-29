Cristiano Ronaldo wygrał internetowe głosowanie BOAT, w którym kibice wybierali najwybitniejszego zdobywcę co najmniej dwóch nagród Złotej Piłki. Pierwsze miejsce zajęła nagroda Portugalczyka za 2008 rok, podaje Interia Sport.

W pierwszej dziesiątce tylko Ronaldo i Messi

Uczestnicy głosowania nie wybierali piłkarza za całą karierę, lecz konkretny rok, za który otrzymał Złotą Piłkę. Ronaldo zdobył nagrodę w 2008 roku, w swoim ostatnim sezonie w Manchesterze United.

Drugie miejsce zajął Lionel Messi z nagrodą za 2012 rok, a trzecie — Ronaldo za 2017 rok. Czwarty był Messi ze Złotą Piłką za 2023 rok. Do pierwszej dziesiątki weszły także nagrody Ronaldo za 2016, 2014 i 2013 rok oraz Messiego za 2015, 2011 i 2009 rok.

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Warunki głosowania

Głosowanie trwało od 1 października. Dokładnej liczby głosów oddanych na kandydatów nie ujawniono — podano jedynie pozycje w końcowym rankingu.

Każdy głos kosztował jedno euro. Uczestnicy otrzymywali cyfrowy wizerunek pierwszej Złotej Piłki z 1956 roku, a także dwie szanse w losowaniu biletów na następną ceremonię. Ponad raz zagłosowało 5009 osób: 44 kibiców głosowało od 10 do 26 razy, 300 — od pięciu do dziewięciu razy, a kolejnych 4665 użytkowników — od dwóch do czterech razy.

Wśród innych kandydatów dostępnych w głosowaniu byli Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff, Ronaldo, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Alfredo Di Stefano i Karl-Heinz Rummenigge.

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