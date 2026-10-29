Криштиану Роналду победил в онлайн-голосовании BOAT, в котором болельщики выбирали наиболее выдающегося обладателя как минимум двух наград «Золотой мяч». Первое место заняла награда португальца за 2008 год, сообщает Interia Sport.

В десятке — только Роналду и Месси

Участники голосования выбирали не футболиста за всю карьеру, а конкретный год, за который он получил «Золотой мяч». Роналду получил награду в 2008 году, в своем последнем сезоне в «Манчестер Юнайтед».

Второе место занял Лионель Месси с наградой за 2012 год, третье — Роналду за 2017 год. Четвертым стал Месси с «Золотым мячом» за 2023 год. В первую десятку также вошли награды Роналду за 2016, 2014 и 2013 годы и Месси за 2015, 2011 и 2009 годы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия голосования

Голосование продолжалось с 1 октября. Точное количество голосов за кандидатов не обнародовали — назвали лишь позиции в итоговом рейтинге.

Каждый голос стоил один евро. Участники получали цифровое изображение первого «Золотого мяча» 1956 года, а также два шанса в розыгрыше билетов на следующую церемонию. Более одного раза проголосовали 5009 человек: 44 болельщика голосовали от 10 до 26 раз, 300 — от пяти до девяти раз, еще 4665 пользователей — от двух до четырех раз.

Среди других доступных для голосования кандидатов были Марко ван Бастен, Мишель Платини, Йохан Кройф, Роналдо, Франц Беккенбауэр, Кевин Киган, Альфредо Ди Стефано и Карл-Хайнц Румменигге.

Читай нас в