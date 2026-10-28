在美国，主持人厄尼·约翰逊宣布，他将在本赛季结束时离开篮球演播室节目《Inside the NBA》。他已在该节目工作了37年。《卫报》报道。

在节目工作37年后作出的决定

70岁的约翰逊周三在社交媒体上宣布了自己的决定。他表示，自己并不认为这是职业生涯的结束，而称这一决定为翻开新的一页。这位主持人感谢观众的忠诚、喜爱、支持和理解。

约翰逊表示，他在14个月前接受了冠状动脉旁路移植手术，希望花更多时间陪伴妻子和孙辈。2003年，他被诊断出患有非霍奇金淋巴瘤；2018年，他因腿部血栓在MLB季后赛期间缺席工作。

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节目团队与播出

约翰逊于1990年加入《Inside the NBA》。他在节目中与前NBA球员肯尼·史密斯、查尔斯·巴克利和沙奎尔·奥尼尔共事。巴克利也表示，他将在本赛季后结束在该节目的工作。

《Inside the NBA》在其历史上获得了19项体育艾美奖。2025年，该节目从特纳电视网转至ABC和ESPN。ESPN主席吉米·皮塔罗称约翰逊是体育媒体界最受尊敬和喜爱的人物之一，并表示ESPN将在整个赛季表彰他的贡献。

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