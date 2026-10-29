科里·博丁顿终结乔迪·坎迪20年连胜纪录——BBC Sport

在荷兰举行的场地残疾人自行车世界锦标赛上，澳大利亚选手科里·博丁顿在C4级1公里计时赛中夺得金牌，领先英国选手乔迪·坎迪。对于48岁的坎迪来说，这是他自2006年以来首次在世锦赛该项目中失利，BBC Sport报道。

20年胜利后获得银牌

坎迪以1分4.93秒完成比赛，获得第二名。博丁顿在最后一轮骑行中比这位英国选手快了2.25秒。

坎迪于2006年首次赢得C4级1公里计时赛世界冠军。此后，他在15届世界锦标赛上保持着冠军彩虹衫。在本届赛事中，这位运动员为该项目的第17个冠军头衔而战。

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坎迪在开赛前表示，年龄正在产生影响，要为自己23个场地自行车世界冠军头衔的收藏再添一冠将很困难。他是九届残奥会冠军，其中三个头衔是在1996年至2000年间的游泳项目中获得的。

英国队其他成绩

锦标赛首日，英国选手丽贝卡·纽瓦克赢得女子C5级1公里计时赛冠军。索菲·安温与领骑员珍妮·霍尔在女子B级1公里计时赛中获得银牌，而伊丽莎白·乔丹及其领骑员安娜·维特沃思-海获得铜牌。

芬利·格雷厄姆在男子C3级短跑决赛中为英国赢得了另一枚铜牌。

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