埃弗顿在联赛杯中以3比1击败纽卡斯尔，晋级该项赛事四分之一决赛。大卫·莫耶斯的球队下一位对手将是弗利特伍德镇，据《卫报》报道。

杰克·格里利什未进入埃弗顿本场比赛的大名单。俱乐部表示，该球员因纪律原因缺席比赛。据该报消息，他可能在周一未经许可缺席训练，但后来已回归球队训练。

纽卡斯尔施压后，加纳破门

比赛开始阶段，纽卡斯尔占据更多主动权，并创造了几次危险机会。乔丹·皮克福德扑出了哈维·巴恩斯的头球，法比安·舍尔则在远距离起脚射门。巴恩斯传球后，雅各布·拉姆齐在禁区内获得机会，但他的射门被维塔利·米科连科封堵。

埃弗顿率先取得进球。皮克福德大脚解围后，泰里克·乔治迫使阿马尔·德迪奇丢球。海登·哈克尼将球传给詹姆斯·加纳，后者精准射向远角，打入个人赛季首球。

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哈克尼和巴里扩大领先优势

主队的第二个进球来自一次由皮克福德发起的快速进攻。基尔南·杜斯伯里-霍尔向前推进，蒂耶诺·巴里横传门前给哈克尼。这名中场打入了自己加盟埃弗顿后的首球。

下半场，纽卡斯尔继续施压，但皮克福德先后扑出了刘易斯·霍尔、安东尼·埃兰加和拉姆齐的射门。随后，加纳截获德迪奇的传球，杜斯伯里-霍尔为巴里创造射门机会，这名前锋将比分扩大为3比0。比赛末段，丹·伯恩接乔·威洛克的传中头球扳回一球。此后，伯恩、皮克福德、詹姆斯·塔尔科夫斯基和若埃林通之间发生冲突，四人均因此领到黄牌。

联赛杯四分之一决赛将安排在12月14日开始的一周进行。

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