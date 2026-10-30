Everton pokonał Newcastle 3:1 w Pucharze Ligi i awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Kolejnym rywalem drużyny Davida Moyesa będzie Fleetwood Town, informuje The Guardian.

Jack Grealish nie znalazł się w składzie Evertonu na mecz. Klub poinformował, że zawodnik opuścił spotkanie z powodów dyscyplinarnych. Według gazety prawdopodobnie bez zezwolenia nie pojawił się na poniedziałkowym treningu, jednak później wrócił do zajęć z zespołem.

Gol Garnera po naporze Newcastle

Na początku meczu Newcastle miało więcej inicjatywy i stworzyło kilka groźnych sytuacji. Jordan Pickford obronił strzał głową Harveya Barnesa, a Fabian Schär uderzał z dystansu. Po podaniu Barnesa Jacob Ramsey miał okazję w polu karnym, lecz jego strzał zablokował Witalij Mykołenko.

Wynik otworzył Everton. Po dalekim wybiciu Pickforda Tyrique George zmusił Amara Dedicia do straty piłki. Hayden Hackney podał do Jamesa Garnera, który precyzyjnym strzałem w dalszy róg zdobył swojego pierwszego gola w sezonie.

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Hackney i Barry umocnili przewagę

Gospodarze zdobyli drugą bramkę po szybkiej akcji rozpoczętej przez Pickforda. Kiernan Dewsbury-Hall ruszył do przodu, a Thierno Barry posłał piłkę wzdłuż bramki do Hackneya. Pomocnik zdobył swojego pierwszego gola w barwach Evertonu.

W drugiej połowie Newcastle nadal naciskało, ale Pickford obronił strzały Lewisa Halla, Anthony’ego Elangi i Ramseya. Później Garner przechwycił podanie Dedicia, Dewsbury-Hall wyprowadził Barry’ego na pozycję strzelecką, a napastnik podwyższył wynik na 3:0. Dan Burn pod koniec meczu zdobył bramkę kontaktową, uderzając głową po dośrodkowaniu Joe Willocka. Następnie doszło do starcia między Burnem, Pickfordem, Jamesem Tarkowskim i Joelintonem, za które cała czwórka otrzymała żółte kartki.

Mecze ćwierćfinałowe Pucharu Ligi zaplanowano na tydzień rozpoczynający się 14 grudnia.

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