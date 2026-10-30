«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» со счётом 3:1 в Кубке лиги и вышел в четвертьфинал турнира. Следующим соперником команды Дэвида Мойеса станет «Флитвуд Таун», сообщает The Guardian.

Джек Грилиш не попал в состав «Эвертона» на матч. Клуб сообщил, что игрок пропустил встречу по дисциплинарным причинам. По данным издания, он, вероятно, без разрешения не пришёл на тренировку в понедельник, однако позднее вернулся к занятиям с командой.

Гол Гарнера после давления «Ньюкасла»

В начале матча «Ньюкасл» больше владел инициативой и создал несколько опасных моментов. Джордан Пикфорд отразил удар головой Харви Барнса, а Фабиан Шер пробил издали. После передачи Барнса Джейкоб Рэмзи получил возможность в штрафной площади, но его удар заблокировал Виталий Миколенко.

Счёт открыл «Эвертон». После дальнего выноса Пикфорда Тайрик Джордж вынудил Амара Дедича потерять мяч. Хейден Хэкни отдал передачу Джеймсу Гарнеру, который точным ударом в дальний угол забил свой первый гол в сезоне.

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Хэкни и Барри укрепили преимущество

Второй мяч хозяева забили после быстрой атаки, которую начал Пикфорд. Кирнан Дьюсбери-Холл продвинулся вперёд, а Тьерно Барри прострелил вдоль ворот на Хэкни. Полузащитник забил свой первый гол в составе «Эвертона».

Во втором тайме «Ньюкасл» продолжил давить, но Пикфорд совершил сейвы после ударов Льюиса Холла, Энтони Эланги и Рэмзи. Позднее Гарнер перехватил передачу Дедича, Дьюсбери-Холл вывел Барри на ударную позицию, и нападающий довёл счёт до 3:0. Дэн Бёрн в конце матча отыграл один гол ударом головой после подачи Джо Уиллока. После этого между Бёрном, Пикфордом, Джеймсом Тарковски и Жоэлинтоном возникла стычка, за которую все четверо получили жёлтые карточки.

Матчи четвертьфинала Кубка лиги запланированы на неделю, начинающуюся 14 декабря.

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