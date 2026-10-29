Корі Боддінгтон перервав 20-річну серію Джоді Канді — BBC Sport

На чемпіонаті світу з трекового паравелоспорту в Нідерландах австралієць Корі Боддінгтон здобув золото в кілометровій гонці на час класу C4, випередивши британця Джоді Канді. Для 48-річного Канді це стала перша поразка в цій дисципліні на світовій першості з 2006 року, повідомляє BBC Sport.

Срібло після 20 років перемог

Канді подолав дистанцію за 1 хвилину 4,93 секунди та посів друге місце. Боддінгтон на останньому заїзді перевершив результат британця на 2,25 секунди.

Перший титул чемпіона світу в кілометровій гонці на час C4 Канді виборов у 2006 році. Відтоді він зберігав райдужну майку чемпіона на 15 чемпіонатах світу. На нинішньому турнірі спортсмен боровся за 17-й титул у цій дисципліні.

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Перед стартом Канді казав, що вік дається взнаки, а поповнити колекцію з 23 титулів чемпіона світу з трекового велоспорту буде складно. Він є дев’ятиразовим паралімпійським чемпіоном, причому три з цих титулів здобув у плаванні в 1996–2000 роках.

Інші результати Великої Британії

У перший день чемпіонату британка Ребекка Ньюарк виграла жіночу кілометрову гонку на час у класі C5. Софі Анвін разом із пілотесою Дженні Голл стала срібною призеркою жіночої кілометрової гонки на час у класі B, а Елізабет Джордан і її пілотеса Анна Вітворт-Гей вибороли бронзу.

Ще одну бронзову нагороду для Великої Британії здобув Фінлей Грем у фіналі чоловічого спринту класу C3.

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