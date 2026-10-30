Одра Ополе вибила Шльонськ Вроцлав з Кубка Польщі в додатковий час — Interia Sport

У польському Ополе місцева «Одра» перемогла «Шльонськ» із Вроцлава з рахунком 2:1 після додаткового часу в матчі 1/16 фіналу Кубка Польщі. Господарі зрівняли рахунок в останній атаці компенсованого часу, а в додатковий час забили вирішальний м’яч і вийшли до 1/8 фіналу турніру, повідомляє Interia Sport.

Голи після перерви

Перший тайм завершився без голів. На 81-й хвилині «Шльонськ» вийшов уперед завдяки Гжегожу Томашевичу, який незадовго до цього вийшов на заміну.

Команда з Вроцлава зберігала мінімальну перевагу майже до фінального свистка. Проте Патрик Шиш на п’ятій компенсованій хвилині зрівняв рахунок — 1:1 і перевів гру в додатковий час.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вирішальний удар Налепи

На 100-й хвилині Міхал Налепа забив другий м’яч «Одри» ударом з-за меж штрафного майданчика. Усі три голи в матчі забили футболісти, які виходили на заміну.

За статистикою зустрічі, «Шльонськ» більше володів м’ячем — 58% проти 42%, а також завдав 28 ударів проти 14 у суперника. Водночас опольці частіше влучали у площину воріт — 10 разів проти п’яти. «Шльонськ» став 14-ю командою Екстракласи, яка вибула з нинішнього розіграшу Кубка Польщі.

За три дні до матчу «Одра» припинила співпрацю з тренером Лукашом Томчиком. Його екстрено замінив Пйотр Плевня.

Читай нас у