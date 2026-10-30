W Opolu miejscowa Odra pokonała Śląsk Wrocław 2:1 po dogrywce w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Gospodarze wyrównali w ostatniej akcji doliczonego czasu gry, a następnie zdobyli decydującą bramkę w dogrywce i awansowali do 1/8 finału turnieju, informuje Interia Sport.

Gole po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W 81. minucie Śląsk objął prowadzenie dzięki Grzegorzowi Tomasiewiczowi, który krótko wcześniej wszedł na boisko z ławki rezerwowych.

Zespół z Wrocławia utrzymywał minimalne prowadzenie niemal do końcowego gwizdka. Jednak Patryk Szysz w piątej minucie doliczonego czasu wyrównał na 1:1 i doprowadził do dogrywki.

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Decydujący strzał Nalepy

W 100. minucie Michał Nalepa zdobył drugą bramkę dla Odry strzałem zza pola karnego. Wszystkie trzy gole w meczu strzelili zawodnicy, którzy weszli na boisko z ławki rezerwowych.

Według statystyk spotkania Śląsk częściej posiadał piłkę — 58% do 42% — oraz oddał 28 strzałów wobec 14 rywali. Jednocześnie opolanie częściej trafiali w światło bramki — 10 razy wobec pięciu. Śląsk został 14. zespołem Ekstraklasy, który odpadł z obecnej edycji Pucharu Polski.

Trzy dni przed meczem Odra zakończyła współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Pilnie zastąpił go Piotr Plewnia.

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