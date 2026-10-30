В польском Ополе местная «Одра» обыграла «Шлёнск» из Вроцлава со счётом 2:1 после дополнительного времени в матче 1/16 финала Кубка Польши. Хозяева сравняли счёт в последней атаке компенсированного времени, а затем забили решающий мяч в дополнительное время и вышли в 1/8 финала турнира, сообщает Interia Sport.

Голы после перерыва

Первый тайм завершился без голов. На 81-й минуте «Шлёнск» вышел вперёд благодаря Гжегожу Томашевичу, который незадолго до этого вышел на замену.

Команда из Вроцлава сохраняла минимальное преимущество почти до финального свистка. Однако Патрик Шиш на пятой компенсированной минуте сравнял счёт — 1:1 — и перевёл игру в дополнительное время.

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Решающий удар Налепы

На 100-й минуте Михал Налепа забил второй мяч «Одры» ударом из-за пределов штрафной площади. Все три гола в матче забили футболисты, вышедшие на замену.

Согласно статистике встречи, «Шлёнск» больше владел мячом — 58% против 42%, а также нанёс 28 ударов против 14 у соперника. При этом опольцы чаще попадали в створ ворот — 10 раз против пяти. «Шлёнск» стал 14-й командой Экстракласы, выбывшей из нынешнего розыгрыша Кубка Польши.

За три дня до матча «Одра» прекратила сотрудничество с тренером Лукашем Томчиком. Его в экстренном порядке заменил Пётр Плевня.

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