在波兰奥波莱，主场作战的奥德拉以2:1在加时赛中击败来自弗罗茨瓦夫的西里西亚，晋级波兰杯32强赛后的16强。主队在补时最后一次进攻中扳平比分，随后在加时赛中打入制胜球，晋级赛事16强，据Interia Sport报道。

下半场进球

上半场双方均未进球。第81分钟，刚刚替补登场不久的格热戈日·托马谢维奇帮助西里西亚取得领先。

弗罗茨瓦夫队几乎将这一球的领先优势保持到终场哨响。然而，帕特里克·希什在补时第5分钟将比分扳为1:1，将比赛拖入加时赛。

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纳莱帕的制胜一击

第100分钟，米哈乌·纳莱帕在禁区外射门，打入奥德拉的第二球。比赛中的三个进球均由替补登场的球员打入。

根据比赛统计，西里西亚的控球率更高，为58%，而对手为42%；其射门次数也以28次对14次领先。不过，奥波莱队射正次数更多，为10次，而对手为5次。西里西亚成为本届波兰杯中第14支被淘汰的波兰足球甲级联赛球队。

比赛前三天，奥德拉终止了与主教练卢卡什·托姆奇克的合作。皮奥特尔·普莱夫尼亚紧急接任。

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