На чемпионате мира по трековому паравелоспорту в Нидерландах австралиец Кори Боддингтон завоевал золото в километровой гонке на время класса C4, опередив британца Джоди Канди. Для 48-летнего Канди это стало первым поражением в этой дисциплине на мировом первенстве с 2006 года, сообщает BBC Sport.

Серебро после 20 лет побед

Канди преодолел дистанцию за 1 минуту 4,93 секунды и занял второе место. Боддингтон в последнем заезде превзошел результат британца на 2,25 секунды.

Первый титул чемпиона мира в километровой гонке на время C4 Канди завоевал в 2006 году. С тех пор он сохранял радужную майку чемпиона на 15 чемпионатах мира. На нынешнем турнире спортсмен боролся за 17-й титул в этой дисциплине.

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Перед стартом Канди говорил, что возраст дает о себе знать, а пополнить коллекцию из 23 титулов чемпиона мира по трековому велоспорту будет сложно. Он является девятикратным паралимпийским чемпионом, причем три из этих титулов завоевал в плавании в 1996–2000 годах.

Другие результаты Великобритании

В первый день чемпионата британка Ребекка Ньюарк выиграла женскую километровую гонку на время в классе C5. Софи Анвин вместе с пилотессой Дженни Холл стала серебряной призеркой женской километровой гонки на время в классе B, а Элизабет Джордан и ее пилотесса Анна Витворт-Хей завоевали бронзу.

Еще одну бронзовую награду для Великобритании завоевал Финлей Грэм в финале мужского спринта класса C3.

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