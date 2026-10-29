Польский теннисист Камиль Майхшак сообщил, что перенес операцию на колене и проходит реабилитацию. Об этом 30-летний спортсмен написал в социальных сетях после досрочного завершения сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает Interia Sport.

Реабилитация после операции

Майхшак опубликовал в Instagram подборку фотографий последних дней и отметил, что операция на колене уже позади, а восстановление продолжается. Теннисист добавил, что впереди его ждет долгий путь, однако он планирует двигаться вперед постепенно.

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До этого поляк снялся с турнира в Брюсселе, а затем объявил о досрочном завершении сезона из-за состояния здоровья. Последний раз он выступал на международном уровне на турнире в Шанхае, где в матче 1/64 финала уступил немцу Яннику Ханфманну со счетом 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (7).

Результаты сезона

В июне Майхшак завоевал свой первый титул ATP Tour, победив на турнире в ’с-Хертогенбосе. В финале он обыграл Алекса де Минора — 6:3, 2:6, 7:6 (5). После этого польский теннисист поднялся на 47-е место рейтинга ATP, а на момент публикации материала занимал 82-ю позицию.

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