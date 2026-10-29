Polski tenisista Kamil Majchrzak poinformował, że przeszedł operację kolana i przechodzi rehabilitację. 30-letni sportowiec napisał o tym w mediach społecznościowych po przedwczesnym zakończeniu sezonu z powodu problemów zdrowotnych, informuje Interia Sport.

Rehabilitacja po operacji

Majchrzak opublikował na Instagramie zestaw zdjęć z ostatnich dni i zaznaczył, że operację kolana ma już za sobą, a powrót do zdrowia trwa. Tenisista dodał, że czeka go długa droga, jednak planuje stopniowo iść naprzód.

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Wcześniej Polak wycofał się z turnieju w Brukseli, a następnie ogłosił przedwczesne zakończenie sezonu ze względu na stan zdrowia. Po raz ostatni wystąpił na arenie międzynarodowej podczas turnieju w Szanghaju, gdzie w meczu 1/64 finału przegrał z Niemcem Yannickiem Hanfmannem 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (7).

Wyniki sezonu

W czerwcu Majchrzak zdobył swój pierwszy tytuł ATP Tour, wygrywając turniej w ’s-Hertogenbosch. W finale pokonał Alexa de Minaura 6:3, 2:6, 7:6 (5). Po tym polski tenisista awansował na 47. miejsce w rankingu ATP, a w momencie publikacji materiału zajmował 82. pozycję.

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